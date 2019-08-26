النفط : 6.4 مليارات دولار واردات نفط العراق في تموز

2019/08/26 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أعلنت وزارة النفط، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106 ملايين و500 ألف و15 برميلاً، بإيرادات […]

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