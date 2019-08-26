صدفة أم عملية جديدة… سقوط طائرة مسيرة للتحالف الدولي في القائم

2019/08/26 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان طائرة مسيرة للتحالف الدولي سقطت في ذات المنطقة التي شهدت استهداف عجلات الحشد الشعبي يوم امس بالقائم.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “طائرة مسيرة للتحالف الدولي، سقطت في منطقة بنيان سحالي في القائم وعثرت عليها قوة من الفرقة الالية الثامنة وتحفظت عليها”.واضاف ان “هذه المنطقة

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