2019/08/26 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم **********************توضيحآيات القرآن المقفاة بوزنها الفطري تعبر بنيتها عن نمط قديم من أنماط النص الديني في لغات أخرى عاصرها القرآن أهمها اللغة الصابئية، وهي آيات متطورة بأشكالها عنها وبأقوالها، غير أنها تنحو نحو اللغة "الغرائبية"، ولسيميائها الخطابي هذا قيل عن القرآن معجزًا، أما من ناحية المعاني، فآيات القرآن تنبني على طرفي نقيض في كل ما تطرح، ولم تخرج عن السائد في النص الديني.أنا ح......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - القرآن 2020) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - القرآن 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).