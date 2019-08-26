كاظم حبيب - العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان ومكافحة الفقر

2019/08/26 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق وصلت اليوم إلى 22،5% مقدرة على أساس عينة عشوائية، في حين أن الواقع العراقي يشير إلى إنها تزيد عن 30% من إجمالي السكان، ولاسيما في المحافظات التي تعاني من فقر مدقع تزيد في بعضها عن 50%، كما في محافظة المثنى.وطرحت اللجنة، التي شكلت لوضع استراتيجية تخفيف الفقر في العراق والمكونة من خبراء عراقيين وأجانب بالتعاون مع مؤسسات دولية مختصة، في مقدمتها الب......

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