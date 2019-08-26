2019/08/26 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتشير آخر تحديثات خرائط الطقس إلى أن هناك فرص لأمطار رعدية في بعض المناطق اعتبارًا من اليوم الاثنين 26 آب/أغسطس، ولغاية نهاية الشهر الجاري.

متنبئ جوي: توقعات الأمطار تشير إلى فرص لزخات رعدية شمال وغرب البلاد للفترة القادمة من الآن لغاية نهاية الشهر الحالي

قال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة صادق عطية، في منشور على "فيسبوك"، وتابعه "ألترا عراق"، إن "توقعات الأمطار تشير إلى فرص لزخات رعدية شمال وغرب البلاد للفترة القادمة من الآن لغاية نهاية الشهر الحالي".

وفيما يتعلق بالموجة الحارة المسيطرة على البلاد، أكد عطية "استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل في كافة المدن بسبب تأثير موجة حارة على المنطقة".

وأشار إلى "تناقص معدلات الرطوبة النسبية اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، في الجنوب عدا شرق مدينتي البصرة وميسان، مبينًا أن "الرطوبة تعود بعد يوم غد فيما تشهد باقي المناطق رياح شمالية إلى شمالية غربية جافة".

اقرأ/ي أيضًا:

أسبوع "الجحيم"..



الصيف يودع العراقيين بموجة حر "مرهقة"!

"السموم" تجوب العراق و"التسخين المداري" يبشر بموجة حارة..



لماذا تزحف الفصول؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بزخات من الأمطار الرعدية في بعض المناطق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بزخات من الأمطار الرعدية في بعض المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).