كهرباء ميسان: دخول محطة سيد جميل الثانوية للعمل بعد إنجازها بالكامل

2019/08/26 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الاثنين، عن إدخال محطة سيد جميل الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) الجديدة للعمل في مدينة العمارة.

وقال مدير الفرع المهندس جاسم راضي بريدي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "المحطة أدخلت للعمل بعد إنجاز أعمالها من قبل شركة الاناف للمقاولات، وتم افتتاحها من قبل محافظ ميسان علي دواي"، مشيرا، الى ان "مشروع انشاء المحطة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام ٢٠١٤ وبمدة عمل ( ٣٦٠ ) يوم".

وأسترسل بان "المحطة ستسهم بفك الاختناقات على محطة الكرامة الثانوية( ٣٣ / ١١ ك.ف )، مبينا، بان المحطة سعة ( ٢ × ٣١.٥ ك.ف ) من نوع سيمنز وسيخرج منها ( ١٤ ) مغذي ( ١١ ك.ف ) ، وتحتوي على ( ٦ ) خانات / ٣٣ ك.ف /.

واضاف بريدي، انه "تم إطلاق التيار الكهربائي في (٥) مغذيات حاليا لتغذية الاحياء القريبة منها"، موضحا بأنها "مصممه حسب مواصفات وزارة الكهرباء ومزودة بنظام اتصالات حديثة ( lec اسكادة) يعمل على نظم الاتصالات العالمي وتحوي على لغة تخاطب مع المراقب مزودة بحاسبة صناعية ومنفذ تخاطب مع مركز السيطرة "، لافتا، الى ان دور الفرع كان الإشراف و متابعة الأعمال من خلال دائرة المهندس المقيم".

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