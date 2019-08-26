رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يلغي زيارته المقررة إلى الإمارات

2019/08/26 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني، ألغى زيارة كانت مقررة إلى الإمارات بسبب الزيارة التي قام بها الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى هذا البلد.

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر مطلعة قولها في تعليق بالمناسبة إن "زيارة رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ستضر بمشاعر الشعب الكشميري؛ ولذلك قرر إلغاء الزيارة".

يذكر أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان بعد أن ألغت نيودلهي في 5 آب الجاري، ولاية جامو وكشمير ذاتية الحكم، وقسمتها إلى منطقتين اتحاديتين هما جامو وكشمير ولاداخ وبصلاحيات أقل.

وكان الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد وصل إلى أبوظبي يوم الجمعة الماضية في إطار جولة شملت فرنسا والبحرين والإمارات، حيث منح وسام زايد، الذي يعد أعلى وسام مدني في الإمارات.

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