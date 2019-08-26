2019/08/26 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إدارة نادي الزوراء تمديد فترة اقامة الفريق في الدار البيضاء بالمغرب حتى الثالث من الشهر المقبل لإقامة معسكر تدريبي تتخلله عدد من المباريات الودية استعداداً لموسم الدوري الممتاز المقبل.وكان الزوراء قد ودع بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في المغرب في التصفيات المؤهلة لدور الـ 32 برصيد 3 نقاط فقط بعد خسارته من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يمدد إقامته في المغرب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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