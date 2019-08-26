النفط يتراجع مع تصاعد مخاطر الركود بسبب الحرب التجارية

2019/08/26 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وهبط الخام الأمريكي لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتقوض الثقة في النمو الاقتصادي العالمي.ونزل خام القياس العالمي برنت 54 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 58.80 دولارا للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق 58.24 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 15 […]

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