الداخلية توجه ايضاحاً الى الاتحاد بشأن جنسية لاعب عراقي.. ووزير الشباب يعلق

2019/08/26 | 13:16

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم - الانبار

وجه مجلس محافظة الانبار، الاثنين (26 آب 2019)، المدراء العامين في الدوائر الرسمية للمحافظة، بعدم غلق هواتفهم اثناء الدوام الرسمي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة الانبار، أحمد حميد شوقي، تتضمن :&qu

بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر أمني، الإثنين، 26 آب، 2019، بانتحار فتاة بشنق نفسها جنوب محافظة الديوانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "فتاة تبلغ من العمر ٢٢ سنة، اقدمت على الانتحار بشنق نفسها داخل منزلها في الحي العسكري جن

بغداد اليوم - البصرة

قالت لجنة النزاهة في مجلس البصرة، الإثنين، 26 آب، 2019، إن مستشفيات المحافظة تعاني نقص الادوية وعطل الاجهزة الطبية، رغم تصويت المجلس على التخصيصات المالية.

وذكر رئيس اللجنة محمد المنصوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مج

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