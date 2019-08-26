2019/08/26 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مجمع المبلغات الرساليات في الكاظمية المقدسة والشعلة في مهرجان أسبوع الولاية الذي أقامه مكتب المرجع اليعقوبي بغداد المركزي ابتهاجا لمناسبة عيد الله الاكبر .وقالت إدارة المجمع : ” أقيمت العديد من الفقرات المتنوعة منها الإجابة على الأسئلة الفقهية والعقائدية والاستفتاءات الشرعية وتصحيح الوضوء والقراءة والنصح والإرشاد وتوزيع منشورات ثقافية هدايا قيمة , بالإضافة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاركة فاعلة لمجمع المبلغات في الكاظمية والشعلة في مهرجان “أسبوع الولاية” النعيم نيوز.

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