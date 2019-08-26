الدفاع النيابية:استهداف الحشد الشعبي بالقائم تم بوشاية من الفلاحي

2019/08/26 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، عن تورط قائد عمليات الانبار السابق محمود الفلاحي المتهم بالتخابر مع الأميركان بتسريب المعلومات الخاصة بألوية الحشد الشعبي في قضاء القائم، مبينا ان الفلاحي قدم معلومات “مهمة” عن مواقع كتائب حزب الله.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “قائد عمليات الانبار

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