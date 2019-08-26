2019/08/26 | 14:08

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بالوثيقة..



وزارة التربية ترفض إعفاء مدير عام تربية الديوانية

الاثنين

26

أب

2019 :

01:48 pm

36

وزارة التربية ترفض إعفاء مدير عام تربية الديوانية " عقيل الجبوري"

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