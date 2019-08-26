بالصور.. مراسيم تشييع مسؤول اسناد اللواء 45 بالحشد في النجف

2019/08/26 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بدأت ظهر اليوم الاثنين، مراسيم تشييع الشهيد كاظم علي محسن مسؤول الدعم اللوجستي في اللواء 45 بالحشد الشعبي الذي ارتقى بقصف غادر من طائرتين مسيرتين للكيان الاسرائيلي أثناء أداء الواجب غرب الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “حضر قادة الحشد الشعبي وشخصيات رسمية وعدد غفير من عناصر الحشد الشعبي […]

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