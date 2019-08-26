أمنية ديالى: الطائرات المسيرة الإسرائيلية قدمت دعما كبيرا لتسلل داعش

2019/08/26 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الاثنين، عن قيام الطائرات المسيرة الاسرائيلية بتقديم دعم كبيرة لعمليات التسلل من صلاح الدين الى ديالى.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ارتباط داعش باسرائيل اصبح واضح من خلال الدعم المعلوماتي الذي تقدم له خاصة في عمليات التسلل من صلاح الدين صوب ديالى عبر […]

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