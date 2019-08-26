2019/08/26 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت ظهر اليوم الاثنين، مراسيم تشييع الشهيد كاظم علي محسن مسؤول الدعم اللوجستي في اللواء 45 بالحشد الشعبي الذي ارتقى بقصف غادر من طائرتين مسيرتين للكيان الاسرائيلي أثناء أداء الواجب غرب الانبار.حيث حضرت قادة الحشد الشعبي وشخصيات رسمية وعدد غفير من عناصر الحشد الشعبي ومحبيه للمشاركة بتشييع جثمان الشهيد الى مثواه الاخير في مقبرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء مراسيم تشييع الشهيد “كاظم علي محسن” في النجف و بحضور قادة الحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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