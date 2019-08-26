ارتفاع واردات الصين من فحم الكوك

2019/08/26 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إحصائيات رسمية عن ارتفاع واردات الصين من الكوك خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ، وتصدرت استراليا قائمة الدول المصدرة للكوك إلى الصين .

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