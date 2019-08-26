2019/08/26 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء قرى جنوب لبنان على ارتفاع متوسط وكالة خطوة برس.

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