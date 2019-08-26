مصدر امني : نزوح 15 عائلة من ناحية الشورة باتجاه الموصل على خلفية هجمات لداعش

2019/08/26 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في شرطة نينوى عن نزوح عوائل من سكان جنوب الموصل باتجاه مركز المدينة بسبب سوء الاوضاع الامنية .وقال المصدر ان”نحو 15 عائلة من سكان قرية خربة تل طيبة في ناحية الشورة جنوب الموصل نزحت الى مدينة الموصل المركز ، بعد هجمات متكررة لداعش على القرية” واضاف :” ان عصابات داعش تقوم بهجمات […]

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