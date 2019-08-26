أردوغان: قواتنا ستدخل شرق الفرات قريبا جدا

2019/08/26 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، دخول قوات بلاده البرية إلى شرق الفرات في وقت قريب جدا.

قال أردوغان "نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين"، نقلا عن وكالة الاناضول.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية السبت الماضي، عن تنفيذ أول طلعة جوية للعسكريين الأتراك والأمريكيين بعد إطلاق عمل مركز العمليات المشتركة الخاصة بإقامة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: "جرى تنفيذ أول طلعة جوية مشتركة بين قادة أتراك وأمريكيين، نفذتها مروحية في إطار المرحلة الأولى من إقامة المنطقة الآمنة في سوريا".

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