المحكمة الاتحادية : صدور حكماً يخص عضوية احد النواب

2019/08/26 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ,اليوم الاثنين,حكماً يخص عضوية احد النواب، فيما قررت اشعار مجلس النواب لإكمال كوتا النساء عن محافظة المثنى.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى اقامها المرشح باسم […]

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