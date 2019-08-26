الأمن النيابية: بقاء التحالف الدولي في العراق انتهاك للسيادة

2019/08/26 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، بقاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بالمنتهك للسيادة في ظل القصف الإسرائيلي المتعمد والمتكرر لمواقع الحشد الشعبي.وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب سيجمع التواقيع النيابية لإلغاء الاتفاقية الإستراتيجية مع واشنطن وإنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق”، لافتا إلى […]

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