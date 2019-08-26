مثنى السامرائي: صلاح الدين متعطشة للمدنية وعلى الحكومة إظهار الوجه الحضاري للعراق

2019/08/26 | 14:19

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بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس لجنة سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية في البرلمان النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الإثنين، 26 آب، 2019، إن محافظة صلاح الدين متعطشة للمدنية، فيما دعا الحكومة الى إظهار الوجه الحضاري للعراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس لجنة (سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ) البرلمانية، مثنى عبد الصمد السامرائي، شارك في احتفالية ( ليالي صلاح الدين ) التي أقامتها دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار على خشبة المسرح الوطني في بغداد والتي تضمنت عدة فعاليات مسرحية وشعرية وفنية وتراثية قدمها عدد من فناني محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "السامرائي أكد أن المسيرة الإبداعية في البلاد واجهت عقبات جمة خلال السنوات الماضية ما أدى لتعرضها للانحسار والضمور"، داعيا "الحكومة العراقية لبذل مزيد من الدعم للثقافة والفن والأدب لإظهار الوجه الحضاري والمدني للعراق ويعضد مسيرة الإبداع لمئات الألاف من الفنانين والأدباء والمثقفين والذين يمثلون شريحة مهمة من الشعب العراقي تعرضت للإهمال من قبل أصحاب القرار".

وبين أن "محافظة صلاح الدين متعطشة للمدنية والثقافة وتستحق بذل كل الجهود للكشف عن الطاقات الإبداعية فيها".

بغداد اليوم- ديالى

كشفت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الإثنين (26 آب 2019) عن وجود اكثر من 30 طفل مؤجر لدى المتسولين في بعقوبة وبقية مدن المحافظة.

وقالت الطائي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التسول بات مهنة، وقاطع يُدار من قبل مافي

بغداد اليوم

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حكماً يخص عضوية احد النواب، فيما قررت اشعار مجلس النواب لإكمال كوتا النساء عن محافظة المثنى.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة الق

بغداد اليوم _ بغداد

قررت المحكمة الاتحادية، الاثنين (26 اب 2019)، استبدال النائب عن كتلة الفتح، عدي الظالمي، بالنائب عن الكتلة ذاتها زينب رحيم الجياشي.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية قررت استبدال عدي الظالمي بال

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