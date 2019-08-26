2019/08/26 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ( دام ظله ) في المثنى دوراته الصيفية للطلبة الذين تلقوا دروساً مختلفة في الدين والأخلاق والتنمية والفن والرياضة.وعدّ مكتب المرجع اليعقوبي في المثنى هذه الدورات ضداً نوعياً لتحصين الأطفال والشباب وتعزيز مهاراتهم وتنمية مداركهم، مشيداً بتنوع المواد التي تلقوها على يد مدرسين محترفين في مختلف المجالات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب المرجع اليعقوبي في المثنى يختتم دوراته الصيفية والأهالي يثمنون النعيم نيوز.

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