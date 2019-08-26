اقليم كوردستان يعترض على قرار لبغداد يحرم النازحين من المشاركة بالانتخابات

2019/08/26 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن اعتراضها على قرار صادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يقضي بحصر تصويت النازحين بمناطقهم الاصلية وبالتالي حرمانهم من خوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل.

وقالت رئيس اللجنة جوان يونس في تصريح ادلت به للصحفيين اليوم على هامش زيارته للنازحين في الاقليم، ان "اللجنة قد رفعت مذكرة الى رئاسة برلمان كوردستان تؤكد فيها على ضرورة ان يدلي النازحون بأصواتهم في الانتخابات المقبلة".

واضافت ان "حرمان النازحين من المشاركة في الانتخابات والتعبير عن رأيهم يُعد مخالفة للدستور العراقي الدائم".

وكانت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان الاسبوع الماضي ان اكثر من مليون لاجئ ونازح لازالوا يعيشون في الاقليم، مبينة ان 97% من اللاجئين هم من السوريين ويبلغ تعدادهم 225 الفا و955 شخصا، فيما اكد مسؤول في الوزارة ان الهجرة المعاكسة قد بدأت من وسط وجنوب العر اق باتجاه اقليم كوردستان.

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