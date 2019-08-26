2019/08/26 | 14:20

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لجنة متابعة المغيبين: هدفنا إظهار الحقيقة وكشف مصير اختفاء الآلاف في ظروف غامضة

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تاريخ النشر

26/08/2019 02:16 PM

المشرق – قسم الاخبار:اعلنتْ لجنة متابعة المغيبين، انها تهدف الى اظهار الحقيقة وكشف مصير اختفاء الآلاف في ظروف غامضة.



وذكرت اللجنة ان «لجنة المتابعة برئاسة سليم الجبوري وعضوية عدد من الشخصيات اعضاء اللجنة المعنية الذين يمثلون المناطق المحررة ومناطق حزام بغداد، عقدت اجتماعاً لمناقشة ملفات عدة»، مضيفة: تضمن اللقاء تحديد هدف اللجنة والمتمثل باظهار الحقيقة والكشف عن مصير الاف الاسماء التي غيبت في ظروف غامضة فضلا عن اخرين تم اختطافهم من قبل جهات عدة».



وبينت أن «اللجنة وضعت الية التعامل مع هذه الملفات من خلال جمع البيانات وتدقيقها والاطلاع على افادات العوائل وذوي المفقودين والمغيبين والاستفادة من تقارير سابقة اجرتها الحكومة والبرلمان والمنظمات الانسانية واللجان المختصة»، موضحة أنه «تم الاتفاق على الاليات والطريقة التي يمكن اتباعها بعد الانتهاء من الاحصاءات والبيانات وتتمثل هذه الطريقة باتباع السبل القانونية والقضائية ونقل هذه الملف الى المحافل الدولية اذا ما عجزت الوسائل المحلية للوصول الى الحقيقة».



وبينت أن «اعضاء اللجنة مهمتهم انسانية ولا يمكن الاستغناء عن مساندات المؤسسات المحلية والاطراف السياسية والانسانية والفعاليات الشعبية»، مشيرة إلى أن «اللجنة تسعى الى إنشاء موقع الكتروني مختص ومقر للمتابعة والاستقبال للاطلاع على الشكاوى المقدمة والاستفادة من اي معلومة من شأنها الكشف عن القائمة اللازمة لانقاذ المغيبين والمختطفين».

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