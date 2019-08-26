نائب: رئاسة البرلمان سترفع الحصانة عن عدد من النواب

2019/08/26 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي أن رئاسة مجلس النواب ستقوم برفع الحصانة عن عدد

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