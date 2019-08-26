إطلاق أكثر من (700) ألف إصبعية من اسماك الكارب في المثنى

2019/08/26 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت مديرية زراعة المثنى أكثر من (700) ألف إصبعية من اسماك الكارب العشبي في المسطحات المائية في المحافظة من اجل زيادة الثروة السمكية والمحافظة عليها.وذكر بيان للوزارة :”| نفذت الكوادر المختصة في مديرية زراعة المثنى حملة إطلاق أكثر من (700) ألف إصبعية من اسماك الكارب العشبي في شط الرميثة ومواقع مختلفة من المسطحات المائية […]

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