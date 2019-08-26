2019/08/26 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعا مع قيادات الحشد الشعبي لبحث تداعيات الاعتداءات الأخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/26 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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