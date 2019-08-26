صور: انتشال جثة صبي سقط في خزان للنفط

2019/08/26 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – المثنى

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى، جثة صبي سقط داخل خزان للنفط.

وقال الدفاع المدني، في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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