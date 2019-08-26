2019/08/26 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية ، اليوم الاثنين ، من اختراق وتفكيك خلية ارهابية في الموصل والقبض على الرؤوس الثلاث المدبرة لها.وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان وتلقته وكالة صدى , أنه ” بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك نحو الأهداف المرصودة تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختراق وتفكك خلية إرهابية في الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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