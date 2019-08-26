بالصور.. مفاجأة غير متوقعة في هدم جدار مدرسة بمدينة الصدر

2019/08/26 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اثناء عمليات ترميم لجدار مدرسة في مدينة الصدر شاهد المقاول المسؤول على البناء صواريخ والغام مدفونة الى جانب الجدار.

وتقع المدرسة في مدينة الصدر قطاع 14 منطقة الجوادر، حيث أبلغ المقاول الجهات الامنية بهذا الامر.



وتوضح الصور أن القوات الامنية قد قدمت الى المكان لرفع ومعالجة الصواريخ.



ويذكر أن حادثاً قد حصل قبل سنتين بقطاع 10 في مدينة الصدر حيث انفجرت صواريخ ومتفجرات كانت مخزونة في مدرسة.



ولو انفجرت هذه الصواريخ لأدت إلى كارثة انسانية كون المدرسة محاطة بدور سكنية وكثافة سكانية عالية.

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