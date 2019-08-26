البيطرة تكتشف 20 نوعاً من البكتريا تهدد الصحة في هذه البضائع

2019/08/26 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجرى عدد من الباحثين العراقيين من دائرة البيطرة عدة تجارب وبحوث استهدفت عزل وتشخيص بكتريا السالمونيلا في الاغذية الحيوانية والاعلاف المستوردة وحقول دجاج اللحم المحلية.

وذكر بيان لدائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "فريق البحث تألف من خمسة باحثين واطباء بيطريين من دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة حيث قام الفريق بالتحري وجمع 2250 نموذجا من الاغذية المختلفة".وأضاف "اجريت الاختبارات البكتريولوجية والسيرولوجية لتشخيص بكتريا السالمونيلا".ونقل البيان عن المتحدث باسم فريق البحث قوله، انه "تم ارسال السالمونيلا المعزولة الى مركز السالمونيلا الوطني بوزارة الصحة لتأكيد التشخيص وتثبيت انواع السالمونيلا المختلفة واسفرت نتائج البحث عن عزل 20 نوع من السالمونيلا من لحوم الدجاج ومنتجاته ولحوم البقر والحليب في حين لم يتم عزل السالمونيلا من بيض المائدة واظهرت هذه الدراسة وجود السالمونيلا في اغذية الانتاج الحيواني والاعلاف المستوردة مما يؤكد وجود مخاطر تهدد الصحة العامة والصحة الحيوانية نتيجة استهلاك الاغذية الملوثة واستخدام الاعلاف الملوثة في حقول تربية الدجاج".انتهى

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