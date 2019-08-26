2019/08/26 | 14:24

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اعتقال شاب ابتز فتاة بـ ١٠ الآف دولار مقابل عدم نشر صورها

كلمة -

بغداد

أفاد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم

الاثنين، اعتقال متهم بابتزاز فتاة الكترونيا بـ10 آلاف

دولار.

وقال معن، في بيان إن "مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام التابعة

لمديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهم

لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا بمبلغ من المال قدره عشرة آلاف دولار

أمريكي مقابل عدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وبين، أنه "تم التحقيق معه واعترف صراحة قيامه بجريمته، حيث عرضت

الأوراق التحقيقية الخاصة به على القاضي المختص الذي قرر ايقافه وفق

أحكام المادة (٤٣٠ ق.ع)".

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