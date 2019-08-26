2019/08/26 | 14:24

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الكشف عن «صفحة مزيفة» على فيسبوك باسم جامعة عراقية

كلمة -

بغداد

كشف مركز الاعلام الرقمي، يوم الاثنين، عن وجود صفحة مزيفة

"لكنها موثقة" باسم جامعة بغداد على منصة فيسبوك.

واوضح المركز، أن "الصفحة التي يبلغ عدد المعجبين بها 592,171 تنشر

فيديوهات لاتليق باسم جامعة بغداد ولا بسمعتها العريقة، فالمنشور

المثبت في الصفحة شاهده اكثر من خمسة ملايين مستخدم، مع 37 الف

مشاركة ، و83 الف تعليق و77 الف اعجاب وهو بعنوان “ فتاة

روسية تشرح معاناة الفتيات في روسيا في الزواج".

واكد أن "سكوت اعلام وزارة التعليم عن الصفحة، وعدم اتخاذ اي موقف

تجاهها امر غير صحيح، ولن ينفع الوزارات او المؤسسات القول بعدم

وجود علاقة مباشرة مع الفيسبوك من اجل اغلاق الصفحة، فهنالك عدة طرق

يمكن عملها لغلق الصفحة او الغاء التوثيق عنها واعتبارها غير

رسمية".

واشار المركز الى ان عملية التوثيق، حاليا، يجب ان تكون قائمة على

اسس صحيحة ووثائق تثبت صحة انتماء الصفحة للجهة الرسمية التي

تمثلها.

يُذكر ان عدد المعجبين بالصفحة الرسمية لجامعة بغداد يبلغ 624 معجب

فقط! وهي غير موثقة لحد الان.

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