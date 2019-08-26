تعرف على اسعار الذهب بعد الارتفاع المفاجأة

2019/08/26 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2013، عند 1554.56 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1551.80 دولار للأوقية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، فرض رسوم إضافية نسبتها 5% على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.وهبطت أسواق الأسهم تأثرًا بذلك، إذ نزلت الأسهم الأمريكية الجمعة، ثم تبعتها الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2% في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 860 دولارًا.

وزاد البلاديوم 0.7% ليصل إلى 1470.54 دولار للأوقية".انتهى..م .م

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