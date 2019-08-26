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الأثنين 26 أغسطس 2019 | 02:09 مساءً | عدد القراءات : 19

القضاء: تخرج 236 محققاً قضائياً مختصين بمجال التحقيق الجنائي

بغداد/...أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تخرج دورة جديدة من المحققين القضائيين لرفد محاكم التحقيق بالمحققين المختصين في مجال التحقيق الجنائي.

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي ان "المعهد القضائي في مجلس القضاء الاعلى أقام دورة لاعداد المحققين القضائيين للموظفين الحقوقيين في المجلس من حملة شهادة البكالوريوس في القانون فما فوق شارك فيها 294 موظفا".

وذكر البيان ان "الدورة استمرت لمدة 3 اشهر تم بموجبها الدراسة النظرية للمواد المقررة فضلاً عن التطبيق العملي في محاكم التحقيق فيما نجح 236 بعد اجتيازهم الامتحانين التحريري واخر شفهي من قبل لجنة قضائية تشكلت لهذا الغرض ".

ولفت البيان ان " المعهد القضائي اقام الدورة استناداً لتوجيه رئيس المجلس القاضي فائق زيدان ولمقتضيات المصلحة العامة ولرفد محاكم التحقيق في رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة بالكوادر الكفوءة من المحققين المختصين بمجال التحقيق الجنائي".

ونوه الى ان "المجلس يسعى لتأمين سرعة انجاز القضايا ودقة العمل التحقيقي مع توافر الضمانات القانونية اللازمة للمتهمين في مرحلة التحقيق".





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