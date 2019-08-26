الكلابي يربط استهداف الحشد بـ”تصدير” نفط الاقليم لتل ابيب

2019/08/26 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب يوسف الكلابي،الاثنين،بأن قصف اسرائيل لقوات ومخازن الحشد الشعبي في العراق له علاقة بـ”تصدير” نفط اقليم كردستان لتل أبيب.

وقال الكلابي في تغريدة له على تويتر تابعتها”كلكامش برس” إن” أحد أهم أسباب الحروب هو الاقتصاد، وإسرائيل بقصفها مقرات وشخصيات الحشد فهي تريد نقل الرأي العام عن موضوع سرقة وتصدير النفط اليها من كردستان والذي علموا انه لن يدوم بسبب اجماع مجلس النواب على فتح هذا الملف”.

وأضاف “هم رد سيكون قطع النفط المصدر من كردستان”.

وكتب الكلابي ذلك تحت هاشتاك “(إسرائيل_تستهدف_العراق)”.

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