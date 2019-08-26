سياسيٌ عراقي يتّهم الحشد بتوريط المدنيين بخطر الأسلحة الإيرانية

2019/08/26 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أوضح السياسي العراقي “انتفاض قنبر” أن هناك «قضية خطيرة جداً بخصوص اتفاق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع نائب رئيس هيئة #الحشد_الشعبي أبو مهدي المهندس ، […]

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