2019/08/26 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة اليوم الاثنين ، اطلاق أكثر من (700) ألف إصبعية من اسماك الكارب العشبي في المسطحات المائية في المحافظة المثنى من اجل زيادة الثروة السمكية والمحافظة عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة : إطلاق أكثر من 700 ألف إصبعية من اسماك الكارب في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة : إطلاق أكثر من 700 ألف إصبعية من اسماك الكارب في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).