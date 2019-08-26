2019/08/26 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم الاثنين

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