النائب ياسر المالكي في تغريدة على تويتر :نحن بحاجة الى موقف جماهيري وإعلامي تعبوي وثوري وإعداد العدة للدفاع عن الوطن

2019/08/26 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي في تغريدة على تويتر:نحن بحاجة إلى: ١-موقف جماهيري وإعلامي تعبوي وثوري ٢-وحدة القوى السياسية وتصديها ونبذ الخلاف ٣-تهيؤ القوات المسلحة المظفرة بكل صنوفها بما فيها الحشد الشعبي وإعداد العدة للدفاع عن حياض الوطن ٤-ينبغي على الخطباء والعلماء والمواكب تحذير الناس من أطماع العدو وحقده.

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