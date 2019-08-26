القبض على 14 مطلوبا بعمليات دهم وتفتيش نفذت في خانقين وجلولاء وهبهب والعبارة

2019/08/26 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات من شرطة ديالى القبض على 14 مطلوبا بعمليات دهم وتفتيش نفذت في 4 مدن داخل المحافظة .وقال مصدر امني اليوم ان قوات امنية مشتركة شنت سلسلة عمليات دعم وتفتيش شملت مناطق خانقين وجلولاء والعبارة وهبهب اسفرت القبض على 14 مطلوبا بقضايا جنائية وارهابية .واضاف ان مفارز من شرطة خانقين تمكنت من […]

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