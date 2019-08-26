بالفيديو.. وزير عراقي سابق يستثمر بملايين الدولارات في دولة عربية ويتسبب بصدمة كبيرة لمواطنيها

2019/08/26 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف تقرير تلفزيوني مصري، عن ارتكاب وزير النقل السابق فنجان الحمامي، مخالفة استثمارية في مصر من خلال استثمار مجمعات سكنية في القاهرة والاسكندرية بقيمة 30 مليون دولار.وأوضح الفيديو، ان الحمامي، وكل شخص يدعى محمد بحر وهو يدير استثماراته في دولة مصر، الامر الذي تسبب بمشاكل كبيرة للعوائل المصرية التي حصلت على […]

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