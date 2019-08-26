بالصور.. موقف يذرف الدمع من امرأة خلال تشييع جثمان ابنها المقاتل في الحشد الشعبي

2019/08/26 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شيع الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، جثمان مقاتليه الذين قضوا بضربة جوية من الطيران الاسرائيلي في القائم عند الحدود العراقية السورية.وادى الاستهداف الى مقتل مقاتلين اثنين، من بينهم القائد الميداني ابو علي الدبي، مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 في الحشد الشعبي.

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