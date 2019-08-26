2019/08/26 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفذ الحوثيون، اليوم الاثنين، هجوما واسعا بعدد من طائرات “صماد 3” المسيرة، على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض.وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع : “الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري هام في الرياض، مؤكدا أن الإصابة مباشرة”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحدث باسم الحوثيين: استهدفنا “موقعا مهما” في الرياض بطائرة مسيرة وكالة خطوة برس.

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