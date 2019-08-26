2019/08/26 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة ساعات ونصف على العدوان الإسرائيلي على سوريا، أرسل كيان الاحتلال طائرتي استطلاع في مهمة تجسسية إلى الضاحية الجنوبية في بيروت.تتعدى المسألة اليوم النجاح الذي ادّعاه نتنياهو في سوريا، والفشل الاستخباراتي في الضاحية الجنوبية، لتصل إلى وضع المنطقة على صفيح ساخن.لطالما أكد السيد نصرالله أن الحزب لن يسكت عن أي شهيد يقتل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء! النعيم نيوز.

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