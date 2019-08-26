2019/08/26 | 14:39

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صاروخ "نكال" اليمني يستهدف العدوان السعودي في نجران

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، صاروخا

باليستيا متوسط المدى من طراز نكال على تجمعات الجيش السعودي

والمرتزقة في نجران، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات بينهم قيادات.وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن "القوة

الصاروخية أطلقت ظهر اليوم صاروخا بالستيا متوسط المدى من نوع نكال

على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته قبالة السديس بنجران، مؤكدا أن

الصاروخ أصاب هدفه بدقة.وأشار العميد سريع أن الضربة أتت أثناء التحضير لزحف كبير لقوى

العدوان قبالة نجران، وقد سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى

بينهم قادة".وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت، أمس الأحد، صاروخا باليستيا نوع

"نكال" على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس في نجران،

وأكد العميد يحي سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا عشرات

القتلى والجرحى في صفوفهم.

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