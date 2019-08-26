شرطة الأنبار تعلن القبض على 8 مطلوبين بالارهاب

2019/08/26 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، القبض على 8 مطلوبين وفق المادة “4 إرهاب”.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، تن “قوة مشتركة من تشكيلات شرطة الأنبار واستخبارات مكافحة الارهاب وقوة سوات شرطة الأنبار نفذت أوامر قبض صادرة من القضاء في منطقة الصوفية”.





وأضاف، ان “العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 8 متهمين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب”.

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