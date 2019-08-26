ريال مدريد يحسم مستقبل نجمه رودريغو

2019/08/26 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حسم نادي ريال مدريد الإسباني، مستقبل نجمه البرازيلي الشاب رودريغو، بالبقاء مع الفريق في الموسم الحالي، ورفض جميع العروض التي وصلت إليه من أجل الرحيل على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد، قرر الإبقاء على النجم الشاب رودريغو مع الفريق، ولن يقوم بإعارته على طريقة النجم الياباني الشاب كوبو إلى ريال مايوركا.

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي، سوف يتبع نفس خطوات فينيسيوس جونيور مع مواطنه، من خلال تواجده مع فريق الشباب بالنادي، مع الظهور ضمن مباريات الفريق الأول، حساب حاجة الفرنسي زين الدين زيدان لخدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل كوبو بجانب رودريغو، سوف يضعف كثيرا فريق الشباب، خاصة وأن راؤول غونزاليس مدرب الفريق، كان يعتمد عليهما خلال فترة الاعداد للموسم الجديد، لذلك سيكون بقاء رودريغو أمراً مهماً للفريق.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، تعاقد مع رودريغو من نادي سانتوس البرازيلي.

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